Rogério Ceni irá morar no Ninho do Urubu em seu início pelo Flamengo

Com contrato assinado até dezembro de 2021, Rogério Ceni dará a sua primeira entrevista coletiva nesta terça-feira, às 13h30, quando será apresentado na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Aliás, o CT do Flamengo será a moradia do novo treinador nos primeiros dias de trabalho. A informação inicial é do site "Coluna do Fla".

Ceni é tido como um "workaholic" e contrário a qualquer distração ao trabalho. Junto ao ex-goleiro chegam os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto. O trio também pertencia ao Fortaleza.

E a primeira atividade de Ceni e seus adjuntos será já nesta terça. O Flamengo adiou o treino, antes previsto para a manhã e que agora será às 16h, justamente para que Ceni comande a atividade, apresente-se em campo diante do elenco e inicie o plantio de suas ideias visando visando o jogo desta quarta-feira, contra o São Paulo, pela ida das quartas da Copa do Brasil, no Maracanã.

A expectativa é que Ceni esteja regularizado para estar à beira do campo contra o clube que o idolatra pela sua carreira como goleiro. O processo está adiantado.

NOME JÁ HAVIA SIDO DEBATIDOAos 47 anos, Rogério Ceni assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2021 - quando se encerra a gestão de Rodolfo Landim. Os jogadores já tinham aprovado o nome nos corredores do Ninho ainda na tarde da última segunda, quando ainda havia vínculo do comandante com o Fortaleza.

O nome de Ceni, inclusive, já tinha sido debatido nos bastidores do clube com afinco. E não é de hoje. É desde o período que Jorge Jesus rumou ao Benfica.