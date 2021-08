Wagner faz dois e Juventude vence Bragantino de virada pelo Brasileirão

No jogo que abriu a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (14), o Juventude surpreendeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2 a 1, de virada, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Os donos da casa foram a campo com uma equipe bem modificada, com diversos reservas preservando para o duelo da Copa Sul-Americana contra o Rosário Central (ARG). O gol do Bragantino foi marcado por Helinho, enquanto Wagner fez os dois da equipe gaúcha.



Com o resultado, o time gaúcho subiu para a 10ª colocação da Série A, com 19 pontos. Enquanto isso, o Massa Bruta estaciona no quarto lugar, com 31. Na próxima terça, o Bragantino recebe o Rosário Central, em casa, e busca manter a vantagem de 4 x 3 que conquistou na ida da Sul-Americana. Já a equipe de Caxias entra em campo no próximo sábado (21), em casa, às 21h para duelar contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Bragantino dono do 1º tempo e Helinho iluminado

Logo no início de jogo, o Juventude chegou com muito perigo com Paulinho Bóia. O jogador tentou o lançamento, a zaga tirou, mas ele pegou o rebote, avançou e finalizou para grande defesa de Júlio César. Logo depois, o Bragantino tentou sair para o jogo, mas a defesa dos gaúchos estava se portando bem e pressionando a saída de bola.

Até que aos oito minutos, A defesa falhou na saída de bola com Rafael Forster, Helinho aproveitou para bater de fora da área, no canto do goleiro Carné e abriu o placar para os mandantes. Logo depois do gol, a partida virou a chave, com o Bragantino tomando o controle e o Juve tendo dificuldades.

Em jogada atabalhoada, Capixaba aproveitou e tentou o empate. Logo depois, Bóia apareceu na esquerda, cortou para o meio e bateu com perigo. A resposta paulista surgiu com Weverton, que finalizou torto.

Juventude melhora e leva perigo

Assim como no início do jogo, na volta do intervalo, o Juventude teve a primeira boa oportunidade. Chico tabelou com Wagner (ambos entraram no intervalo), chegou na área e finalizou para defesa de Júlio César. Paulinho Bóia tentou jogada individual, arrematou e a bola ficou na marcação.

Aos 20 minutos, o zagueiro Haydar, do Massa Bruta escorregou, Ricardo Bueno roubou a bola, invadiu a área e soltou a bomba para Júlio César espalmar. Mais tarde, Bóia dominou dentro da área e ficou cara a cara com Júlio César. O goleiro conseguiu se recuperar e evitou uma bela oportunidade do Juventude.

Gol de empate

Sem conseguir atacar, o Bragantino fez uma bela jogada com Rafael Luz, que cruzou para Alerrandro, mas o atacante cabeceou por cima do gol.

Aos 28 minutos, o Juventude cobrou falta lateral rapidamente, Marcos Vinicios cruzou na área, a zaga do Braga deu bobeira, Wagner aproveitou o rebote e fez o gol de empate.



Olha a virada

Aos 33 minutos, novamente Wagner apareceu para marcar. Novamente a defesa do Bragantino bateu cabeça, Bóia pressionou, a bola ficou com Wagner que mandou para as redes com gol vazio.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA - BRAGANTINO 1 x 2 JUVENTUDE

Local: Estádio Nabizão, Bragança Paulista-SP

Data/horário: 14 de agosto de 2021, às 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

​Gols: Helinho (8'/1T) (1-0), Wagner (28'/2T) (1-1) e Wagner (33'/2T) (1-2)

Cartões amarelos: Leandrinho, Helinho, Jadsom Silva, Hurtado (Bragantino), Wagner, Rafael Forster, Guilherme Castilho, Chico (Juventude)

​BRAGANTINO: Julio Cesar; Weverton (Rafael Luz 25'/2T), Realpe (Fabricio Bruno - Intervalo), Haydar e Weverson; Jadsom (Bruninho 41'/2T), Eric Ramires e Pedrinho (Hurtado 17'/2T); Helinho, Leandrinho (Gabriel Novaes 17'/2T) e Alerrandro. Técnico: Mauricio Barbieri.

JUVENTUDE: Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, R. Forster e W. Matheus; Dawhan (Marcos Vinicius 23'/2T), Matheus Jesus (Guilherme Castilho 22'/2T) e Wescley (Wagner - Intervalo); Paulinho Boia (Ricardinho 40'/2T), Capixaba (Chico - Intervalo) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.