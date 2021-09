Volante ex-Paysandu é contratado pelo Rio Claro para disputa da Copa Paulista

O volante Willyam, ex-jogador do Paysandu, foi anunciado nesta terça-feira (14) como o novo reforço do Rio Claro, de São Paulo. O jogador está regularizado na CBF e poderá estrear pelo clube do interior já na próxima partida, válida pela Copa Paulista, competição que vale vaga na Série D de 2022.

Revelado na base do Paysandu, Willyam defendeu as cores do Papão até o final da temporada 2020. No início deste ano, o jogador foi negociado para o Vilaverdense, de Portugal, onde atuou em três partidas.

Ainda no primeiro semestre deste ano, Willyam voltou a ser negociado, desta vez com o Imperatriz, do Maranhão, onde disputou a Série D. No clube maranhense, o volante atuou em quatro partidas e não marcou nenhum gol.

No entanto, o Imperatriz não conseguiu se classificar para a próxima fase da Série D e fez uma reformulação no elenco. Willyam foi um dos jogadores dispensados e estava sem contrato.