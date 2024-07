Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (11/07) pelo Brasileirão

Vitória x Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira (11/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Globo e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vitória acumula 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 24 gols sofridos no Brasileirão. O clube baiano se recupera na competição e venceu o último jogo em casa por 2 a 1. Apesar disso, o time ainda é bastante ameaçado pela zona de rabaixamento e atualmente ocupa a 15ª posição do campeonato.

Já o Botafogo soma 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 26 gols marcados e 14 gols sofridos. O Fogão é o vice-lider do campeonato e não perde há quatro jogos. Na última rodada, o clube bateu o Atlético-MG por 3 a 0 e pode terminar a rodada na liderança, caso vença e o Flamengo tropece.

Vitória x Botafogo​: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Botafogo​: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê; Eduardo, Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Barradão, em Salvador

Data/Horário: 11 de julho de 2024, 21h30