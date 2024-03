Vila Nova x Goiás: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/03) pela Copa Verde

Vila Nova x Goiás disputam hoje, quinta-feira (07/03), as quartas de final da Copa Verde. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Goiás ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TVE (RS), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas oitavas de final, Vila Nova venceu Rio Branco por 1 a 0 e Goiás superou União Rondonópolis por 2 a 0.

Vila Nova x Goiás: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis; Pivô, Quintero, Anderson Conceição e Roberto; Ralf, Bruno Matias e Estevão (João Vítor); Igor Bolt, Henrique Almeida (Fernandão) e Alesson. Técnico: Márcio Fernandes.

Goiás: Tadeu; Weverton (Diego), Yan Souto, Edu e Sander; Wellington, Juninho e Iván Torres; Allano, Angelo Rodríguez e Paulo Baya. Técnico: Zé Ricardo.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Goiás

Copa Verde

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 20 de março de 2024, 20h