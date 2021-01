Vídeo: veja o gol da vitória do Oeste sobre o Cruzeiro pela Série B

O Cruzeiro teve outra noite de futebol melancólico ao ser derrotado pelo Oeste por 1 a 0, gol de Fábio, neste nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no Independência, pela 34ª rodada Série B. Sem inspiração, a Raposa conseguiu fazer apenas um ponto nos duelos contra o lanterna do campeonato que venceu apenas seis jogos em 34 disputados. A derrota encerra de vez qualquer chance matemática de acesso do time mineiro. Com 44 pontos, ainda precisa de três pontos para afastar de vez o risco de queda. Já o time paulista, chegou aos 26 pontos e mantém as chances remotas de ficar na segunda divisão. A equipe celeste caiu para a 13ª posição e o Oeste segue na última posição.

A SITUAÇÃO DO CRUZEIRO SE COMPLICOU. VEJA A TABELA DA SÉRIE B

A Raposa não conseguiu vencer o lanterna da Série B nos dois confrontos da temporada-(Bruno Haddad/Cruzeiro)