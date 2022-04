Vídeo: torcedor do River Plate atira banana na torcida do Fortaleza; veja

Um episódio triste foi registrado durante a partida entre River Plate e Fortaleza, pela segunda rodada da Libertadores. Os dois times se enfrentavam no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, quando um torcedor do time foi filmado arremessando uma banana em direção à torcida do Fortaleza.

VEJA MAIS

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais. O autor da gravação foi um torcedor do Leão, que estava na área destinada à torcida visitante. Após atirar a fruta, o torcedor realizou gestos irônicos e em seguida balançou uma bandeira com as cores da Argentina. Ao final, o River venceu o Fortaleza por 2 a 0.

Veja a cena:

A cena foi analisada pela Unidade Disciplinar da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que vai se posicionar sobre o caso. As imagens serão analisadas novamente, provavelmente na próxima semana. Cinco juízes compõem a Comissão Disciplinar. Em casos desta natureza, a comissão pode penalizar o clube com multas a partir de US$ 30 mil (R$ 140 mil).