No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, clubes brasileiros se manifestam; veja

O futebol é palco constante de casos de discriminações raciais. Recentemente, o atacante do Flamengo Gabigol denunciou ataques racistas que sofreu por parte da torcida do Fluminense. Hoje (21), no Dia Internacional contra a Discriminação Racial, clubes brasileiros se manifestaram contra o racismo.

VEJA MAIS

No Twitter, o Flamengo lembrou que racismo é crime e escreveu: “Sejamos todos do time dos antirracistas”.

O São Paulo também foi às redes sociais manifestar-se contra o racismo. O clube publicou um video com um copilado de cenas de casos de discriminação racial no futebol brasileiro.

“Lutar pela eliminação da discriminação racial é um dever de todos nós. É necessário combater diariamente, em todos os lugares, a desigualdade, a opressão, a violência, a injustiça. Racismo é inaceitável”, escreveu o clube na postagem.

Racismo no futebol

De acordo com dados do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, a modalidade é que mais registras casos de discriminação racial no Brasil. Em 2020, foram registrados 37 casos no esporte, sendo 31 no futebol. Um número alto, considerando o ano atípico, sem público nos estádios.

Veja outros times que se manifestaram

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esporte de OLiberal.com, Fábio Will)