VÍDEO: Netflix divulga novo teaser do documentário de Neymar com polêmicas do craque

A Netflx lançou nesta terça-feira (11) o novo teaser do documentário 'O caos perfeito' que vai contar a trajetória do Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG, time da França. O lançamento está marcado para o dia 25 de janeiro.

A divulgação do novo teaser foi feita pelo Twitter da Netflix Brasil.

- Simplesmente Neymar da Silva Santos Júnior revelando tudo numa série documental. Neymar: O Caos Perfeito chega dia 25 de janeiro - postou.

O vídeo do documentário também foi postado pelo Neymar em suas redes sociais.



- 25/01/2022 - Save the Date. "Neymar: O Caos Perfeito" #neymarNetflix - escreveu o jogador.

O atacante, que passou as festas de fim de ano no Brasil, já está na França para seguir seu processo de recuperação da grave lesão no tornozelo e conseguir estar apto para a partida do PSG contra do Real Madrid, pelas oitavas de final Champions.