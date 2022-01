VÍDEO: Narrador da Copinha cai na risada após explicação de apelido do jogador do Assú-RN

O jogador Ureia, do Assú-RN, equipe do Rio Grande do Norte, chamou atenção após ter seu apelido explicado durante o confronto com o Palmeiras, na Copinha, fazendo com que o narrador Henrique Guidi caísse na risada.

O fato curioso aconteceu quando Ureia estava entrando em campo para substituir DW e teve a explicação de seu apelido feita pela repórter Lívia Laranjeira, durante a transmissão. A repórter contou que o apelido do jogador vem das 'orelhas avantajadas' do atleta e se solidarizou com o jogador do Assú

- Nisso eu tenho lugar de fala, Henrique Guidi. Porque eu, na infância, tive o apelido de Dumbo, bullying dos coleguinhas da escola. Então, eu me solidarizo com o grande Ureia - falou Lívia, durante transmissão do Sportv

O narrador também comentou após o comentarista Sérgio Xavier Filho avisar que Henrique estava 'chorando de rir'

- Você não falou isso. Eu já não tinha absolutamente nenhuma maturidade para narrar o Ureia. Ai, meu Deus do céu... A Copinha é maravilhosa - falou Henrique.

Assista

O vídeo com a explicação de Lívia se espalhou pelas redes sociais. A repórter também publicou, em seu Twitter, fotos de sua infância para justificar o 'lugar de fala'

A equipe do Assú-RN foi goleada pelo Palmeiras com placar de 6x1, e entrará em campo para enfrentar o Água Santa, neste sábado, às 8h45.