VÍDEO: Jogador é desligado de clube após publicar vídeo dirigindo em alta velocidade

Sabe quando o tiro sai pela culatra? Então, foi o que aconteceu com o atacante Raúl Asencio, do Alcorcón, time da segunda divisão da Espanha. Na tarde desta terça-feira, o jogador foi demitido do clube espanhol em decorrência do vídeo publicado pelo atleta nas redes sociais, em que aparece dirigindo distraído e acima da velocidade permitida na rodovia.

Raúl Asencio, de 23 anos, postou o conteúdo em seu perfil no Instagram. No vídeo, ele aparece com um copo de café na mão esquerda, a mesma utilizada para dirigir o carro, uma vez que a outra estava sendo usada para gravar o momento. Assim, o próprio jogador flagrou suas duas infrações de trânsito.

O Alcorcón usou o Twitter para comunicar a rescisão, e desejou sorte a Asencio.

- O AD Alcorcón anuncia a rescisão do contrato que ligava Raúl Asencio à nossa entidade. Agradecemos a Raúl pelo trabalho realizado durante estes meses em nosso clube e lhe desejamos boa sorte em projetos futuros - publicou.