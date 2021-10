VÍDEO: Fred parte para cima de jogador do Fortaleza após levar drible

No reencontro com a torcida desde o início da pandemia, o Fluminense perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida teve um lance que chamou a atenção por conta de uma confusão no gramado. Com o jogo já paralisado pelo árbitro, Ronald tentou dar um chapéu em Fred, que não gostou e foi tirar satisfação com o adversário.

