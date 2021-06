Vídeo: Ex-jogador tem família atacada com pedras e pauladas no Chile: 'Minha filha está com medo'

O ex-jogador Mark González, que teve passagem pelo Liverpool e jogou no Sport, no Brasil, foi atacado no Chile durante um passeio com a família em uma zona montanhosa. Ele afirmou que foi cercado por pessoas que se diziam donas da terra que o acusavam de estar em propriedade privada.

O momento do ataque foi gravado por uma pessoa que presenciou o fato. É possível ver um grupo discutindo quando os ânimos se exaltam e dois homens trocam soco e um deles cai no chão. Quando eles se separam um dos grupos começa a tacar pedra no outro.

O jogador disse em entrevista ao jornal 'El Deportivo' que ele pediu para a esposa se afastar com a filha quando foi atacado. Ele disse ainda que a criança está com medo de sair de casa.

- Minha filha não quis ir à praça hoje para brincar porque estava com medo.

Graças ao vídeo gravado, alguns dos agressores foram presos. O ex-jogador teve uma vértebra fraturada.