Atacante Paulo Rangel comemora renovação de contrato com a Tuna Luso: 'Vamos pra cima'; vídeo

Depois de anunciar a renovação de contrato, a Tuna Luso divulgou um vídeo onde o próprio atacante Paulo Rangel comemora a extensão contratual, que o permite jogar a Série D, a partir do próximo dia 17. O atleta possui grande identificação com a torcida e um faro de gols incomum, o que o tornou artilheiro do Parazão com nove gols marcados.

Em poucos segundos, o atacante expressou sua felicidade em permanecer na Tuna Luso. “Estou muito feliz em ter renovado. Estou junto com vocês para continuar fazendo história com esse grande clube. Vamos para cima rumo à Série C”, declara Rangel, que está na sua terceira passagem pelo clube. Este ano disputou 15 jogos, sendo 13 pelo Parazão e dois pela Copa do Brasil.

Dos 13 jogos disputados até aqui, em cinco o camisa 9 da Tuna balançou as redes, incluindo a goleada por 4 a 0 sobre o Bragantino, nas quartas de finais, onde o atacante marcou três vezes.