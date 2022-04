Tuna Luso anuncia três reforços e a dispensa de outros seis atletas; veja

Depois de assegurar a terceira posição no Campeonato Paraense e chegar à segunda fase da Copa do Brasil, a Tuna Luso vem reforçando o time que disputa a Série D a partir do dia 17 deste mês. Antes da estreia contra o Tocantinópolis, o departamento de futebol anunciou mais três reforços, que se somam a outros três contratados à disposição da comissão técnica.

Chegam para engrossar o caldo cruzmaltino o volante Fernando Portel, com passagem recente pelo Paysandu e Tapajós; o meia atacante Junior Araújo, vindo do Caeté, e o centroavante Joel Araújo, também vindo do Caeté. Além deles, a Tuna já havia contratado o goleiro Matheus, o meia Juninho, ex Amazônia Independente e Lukinhas, ex-Castanhal.

Por outro lado, o departamento de futebol também fez alguns desligamentos para enxugar o plantel. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, saíram o goleiro Allan Chocolate, os volantes Dutra e Camilo, o meia Alexandre Santana, o lateral-direito Marcelinho e o atacante Fidélis.

A engenharia financeira que o clube tem feito para reforçar o time se valeu bastante da terceira posição no Parazão deste ano. Coube ao coube uma cota de R $106 mil da Federação Paraense de Futebol (FPF), que serviram inteiramente para investir no futebol. De quebra, a Tuna Luso garantiu ainda vaga na Copa do Brasil e Copa Verde de 2023.

VEJA MAIS:

Série D: Tuna Luso renova contrato com atacante Paulo Rangel; veja

A reportagem de O Liberal tentou contato com o gerente de futebol do clube, Vinícius Pacheco, mas o dirigente não atendeu e não respondeu aos pedidos de entrevista.