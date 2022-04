Série D: Tuna Luso renova contrato com atacante Paulo Rangel; veja

A Tuna Luso renovou contrato com o seu principal jogador na temporada de 2022. Depois de marcar nove gols no Campeonato Paraense e ser destaque do time também na Copa do Brasil, Paulo Rangel aceitou proposta para renovação de contrato e agora é atleta da Tuna Luso até o mês de dezembro.

Rangel e outro medalhão do clube, o goleiro Victor Lube, que tem contrato até dezembro, já retomaram os treinos com vista para a estreia na Série D, no próximo dia 17, contra o Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Ao todo, Rangel disputou 15 jogos pela Tuna Luso e marcou nove gols.