Vice-artilheiro do Castanhal na Série D, Leandro Cearense afirma: 'É para ganhar confiança'

O atacante Leandro Cearense foi o destaque da vitória do Castanhal por 5 a 0 em cima do Sampaio-RR, no último domingo (15), no Modelão, marcando três gols e dando duas assistências. O resultado fez o jogador ser o vice-artilheiro do clube na Série D, com cinco gols. Na frente dele, apenas o atacante Pecel, que tem oito gols.

“Procurei ali o Pecel e o Fazendinha. A gente se conhece muito. Tive oportunidade de cobrir o goleiro, não tem que errar, mas eu consertei no lance seguinte. Muito feliz pelos três gols e para ganhar confiança na reta final. A gente se prepara durante a semana para isso. A gente sabia que era um time difícil, que não é bobo. Parabéns ao grupo. Se não fosse o grupo, não acontecia isso que eu fiz. Vamos nos preparar porque queremos grandes coisas na competição ainda”, contou o atacante do Japiim.

O resultado fez o Castanhal assumir a liderança isolada do grupo A e também de toda a Série D, com 29 pontos. O Japiim entrou em campo classificado, mas nem isso tirou a força do time que sonha com o acesso para a Série C.

“Se for até o final líder e sem perder, melhor ainda. Consertar os erros com a vitória melhor coisa que tem. Nós estamos nos preparando, a própria diretoria fazendo por onde. Por isso que dentro de campo vão acontecendo as coisas naturalmente”, afirmou Leandro Cearense.