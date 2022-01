VEJA: Vazam fotos íntimas de presidente de clube do Paraguai com jogador

O presidente do clube paraguaio Rubio Ñu teve fotos íntimas com um jogador do elenco vazadas nas redes sociais. Após a divulgação das imagens, o mandatário do clube, Antonio González, assumiu o romance com o atleta Bernardo Caballero. O caso, que aconteceu em 2018 voltou a ser notícia nesta segunda-feira (10).

"Vamos ser honestos, Caballero estava comigo no Rubio Ñu, era muito especial para mim. Era o meu companheiro. E tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou dirigir, como uma Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux... de repente apareceu uma velha louca. ", afirmou Antonio González ao jornal 'Hoy'.

De acordo com o dirigente, as imagens estavam sendo usadas para fazer chantagem. O objetivo do jogador era deixar o clube.

Segundo a publicação, a confusão começou quando surgiu um novo empresário do atleta, chamado Valentín. A imprensa local fala em um triângulo amoroso, que acabou gerando ciúmes e, em seguida, desencadeou o escândalo.