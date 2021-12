Veja a lista de jogadores que foram bem sucedidos no Remo e no Paysandu

O Paysandu anunciou nos últimos dias a contratação de jogadores que passaram pelo Remo. Diante disso, OLiberal.com preparou uma lista com atletas e ex-atletas que deram certo nos dois times.

Edil

O ex-atacante Edil foi bem sucedido jogando no Remo e no Paysandu e ganhou apelidos nos dois clubes. No Leão, ficou conhecido como "Braddock", interpretando o soldado do filme estrelado por Chuck Norris. No Papão, foi "Higlander”. O ex-jogador ainda conquistou títulos no Remo e no Paysandu.

Eduardo Ramos

O meia Eduardo Ramos jogou no Paysandu em 2013, sendo campeão estadual e fez 57 jogos, marcando nove gols. No mesmo ano, ele foi para o Remo. No time azulino foi campeão estadual e ajudou duas vezes o Remo a subir de divisão. A primeira em 2015, no acesso da Série D para a C. E em 2020, no acesso da Série C para a B.

Mesquita

O ex-meia-atacante Raimundo Mesquita, conhecido só por Mesquita, jogou no Remo e Paysandu nas décadas de 70 e 80. Ele é o quarto artilheiro da história Remo, marcando 132 gols. Ele chegou no Remo em 1973. Em 1981, foi para o Paysandu e também teve uma boa passagem nas duas temporadas no clube.

Balão

O ex-atacante Balão, de 45 anos, jogou no Remo de 1997 a 2002. No mesmo ano, decidiu ir jogar no Paysandu, onde ficou até 2009 e fez parte do elenco que jogou a Copa Libertadores de 2003.

Anderson Uchôa

O volante Anderson Uchôa chegou ao Paysandu em 2019. Ele fez parte do elenco que quase conseguiu o acesso para a Série B naquele ano. O jogador permaneceu no clube em 2020. Foram 35 jogos pelo Paysandu e marcou três gols. Em 2021, se transferiu para o Remo sendo titular em quase todos os jogos do clube no ano. Foram 47 partidas e três gols.

Dadinho

Eduardo Soares, conhecido por ‘Dadinho’, também passou por Remo e Paysandu. Ele é o maior artilheiro da história do Leão, com 163 gols marcados (entre 1983 a 1986). No Remo também foi campeão paraense em 1986 e artilheiro da Série B de 1984. Em 1991, ele jogou no Paysandu e foi autor do gol que deu o título da Série B para o time bicolor.

Jhonnatan

O volante Jhonnatan foi revelado no Remo no ano de 2012. Ele se destacou no clube e foi contratado pelo Paysandu em 2015, onde ficou até 2017. Após passagem por outros clubes, entre eles, o Náutico, o jogador retornou ao Paysandu em 2021.

Leandro Cearense

O atacante Leandro Cearense jogou no Remo em 2013 e 2014, sendo campeão paraense. No início de 2015 foi para o Paysandu, onde ficou até 2017. No Paysandu, Leandro Cearense conquistou o bicampeonato do Parazão (2016/17) e a Copa Verde.

Velber

O ex-atacante Velber jogou no Remo 2001 e se destacou. No ano seguinte, ele foi contratado pelo Paysandu, conquistando o Campeonato Paraense e a Copa Norte. Ele também foi campeão da Copa dos Campeões de 2002. No ano seguinte, esteve em campo na vitória de 1 a 0 do Paysandu em cima do Boca Juniors em plena Bombonera, válido pela Copa Libertadores de 2003.

Jobson

O ex-meia Jobson jogou no Papão no final da década de 90 até 2005. Ele conseguiu vários títulos, entre eles, a Copa dos Campeões, Série B e o estadual. Em 2007, jogou no Remo, onde ganhou o Campeonato Paraense.

Sergio

O ex-zagueiro Sergio foi o único campeão brasileiro por Remo e Paysandu. Ele jogou no Papão de 1998 a 1999 e de 2001 a 2003. No Remo, ele jogou em 2004 e 2005.

