Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/11) pelo Brasileirão

Vasco x Corinthians disputam hoje, terça-feira (28/11), a 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo?

A partida entre Vasco x Corinthians​​ poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Vasco x Corinthians chegam para o jogo?

Vasco está em 16° lugar no Brasileirão, última antes da zona de rebaixamento, com 11 vitórias, 9 empates, 15 derrotas, 37 gols marcados e 45 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do campeonato.

Já Corinthians ocupa a 14° posição e acumula 10 vitórias, 14 empates, 11 derrotas, 40 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Vasco x Corinthians: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Capasso e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair, Paulinho e Payet; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 28 de novembro de 2023, 21h30