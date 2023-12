Vasco x Bragantino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão

Vasco x Bragantino disputam hoje, quarta-feira (06/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Vasco x Bragantino ao vivo?

A partida entre Vasco x Bragantino poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RJ, ES, PB, PE, AL, RO, RR, AM, AP e AC) e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Vasco x Bragantino chegam para o jogo?

Vasco é o 16° colocado do Brasileirão com 11 vitórias, 9 empates, 17 derrotas, 39 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time precisa vencer esta partida para garantir que não será rebaixado à Série B.

Já Bragantino está em 6° lugar na competição e soma 17 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 48 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Vasco x Bragantino: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo (Medel) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Marlon Gomes e Payet (Praxedes); Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosquera; Eduardo Sasha e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 06 de dezembro de 2023, 21h30