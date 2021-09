Vasco tem 5% de chance de conquistar o acesso à Série A, aponta UFMG

Com a chegada de Fernando Diniz, o Vasco renovou a esperança na conquista do acesso. No entanto, após a derrota para o Avaí, na Ressacada, a equipe viu diferença para o G4 aumentar com as vitórias de Goiás e Botafogo na 23ª rodada. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruz-Maltino tem apenas 5% de chance de voltar à elite do futebol brasileiro.

Restam quinze rodadas para o fim da competição, e o clube carioca necessita de uma arrancada nesta reta final - pelo menos dez vitórias. Com 32 pontos, o time de São Januário está a oito pontos do CRB, atual quarto colocado, e adversário da próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé. A partida marcará a estreia de Diniz à beira do campo.

Depois do duelo contra os alagoanos, o time da Cruz de Malta reencontrará um velho conhecido de sua torcida. Trata-se de Vanderlei Luxemburgo, técnico do fim da temporada passada, que carimbou o quarto rebaixamento da história do clube. O duelo contra o Cruzeiro está marcado para domingo, às 16h, em São Januário.

Essa é a pior situação do clube nas quatro vezes em que participou da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2009, na 23ª rodada, o Vasco era líder com 46 pontos, três à frente do Guarani, na época. No fim, o time conquistou não só o acesso, como ergueu a taça da competição.

Na temporada de 2014, o Gigante da Colina era o quarto com 40 pontos, um à frente do Ceará e a quatro do primeiro colocado Avaí. Dois anos depois, o time era líder com 41 pontos, com dois pontos de diferença para o Brasil de Pelotas. Vale destacar que nas três edições o time carioca conseguiu o acesso.

Confira a probabilidade de acesso à Série A do Brasileirão 2022

1 - Coritiba - 90.5%

2 - Goiás - 76.3%

3 - Botafogo - 75.5%

4 - CRB - 51.9%

5 - Avaí -29.2%

6 - Guarani - 26.0%

7 - Sampaio Corrêa - 18.5%

8 - Náutico - 11.4%

9 - Operário (PR) - 7.7%

10 - Vasco - 5.0%

11 - Remo - 2.9%

12 - Cruzeiro - 1.9%

13 - CSA - 1.9%

14 - Ponte Preta - 0.46%

15 - Brusque - 0.37%

16 - Vila Nova - 0.33%

17 - Vitória - 0.042%

18 - Londrina 0.018%

19 - Brasil de Pelotas - 0%

20 - Confiança (SE) - 0%