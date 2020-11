Vasco publica edital de convocação para eleição do próximo sábado

O Vasco publicou em seu site oficial um edital de convocação para eleição on-line do próximo sábado (14). Assinado pelo presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faues Cherene Jassus, o Mussa, o documento estabelece que a votação seja realizada de maneira remota, porém a sede do Calabouço terá cabines (totens) com computadores das 9h às 22h.

Com isso, os sócios deverão fazer um cadastro on-line até 10h desta sexta no site da empresa Eleja Online, responsável pelo pleito virtual, para garantir a validade de seus votos e poder participar da eleição. Além disso, Mussa estabeleceu um prazo para que os candidatos formalizem a desistência do pleito até 15h desta quinta-feira.

Ainda de acordo com a nota, caso nenhum candidato se manifeste até o fim do prazo será interpretado como a decisão de seguir na disputa eleitoral e terá o seu nome na votação on-line. Segundo números apresentados no documento, a eleição tem a estimativa de 8.528 eleitores somados aos eventuais acréscimos ou exclusões determinadas judicialmente (anistiados).

Mussa também afirmou que houve uma reunião na última quarta e que tanto o Vasco, quanto Júlio Brant (Sempre Vasco) e Jorge Salgado (Mais Vasco) enviaram seus representantes. Por outro lado, nenhum representante das chapas dos candidatos Leven Siano (Somamos) e Sergio Frias (Aqui é Vasco) participaram da reunião.

Cabe salientar que as eleições do Vasco do último dia 7 foram suspensas após determinação do STJ enquanto o pleito acontecia em São Januário. Depois de uma longa e confusa votação, a mesa diretora decidiu fazer a apuração dos votos e Leven Siano foi o mais votado, porém o resultado não foi validado por estar sub judice.