Vasco e Henrique antecipam fim do contrato, e lateral-esquerdo vai para o Lyon (FRA)

O fim da passagem de Henrique pelo Vasco, antecipada pelo LANCE! em março, não será mais em agosto, quando o contrato vencia. O lateral-esquerdo e o clube chegaram a acordo para antecipar a saída do jogador, que vai defender o Lyon (FRA). No Cruz-Maltino, ele já estava no grupo de atletas fora dos planos. Confira a nota publicada pelo site do Cruz-Maltino.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Henrique não é mais jogador do Clube. O Departamento de Futebol e o lateral esquerdo chegaram a um acordo na tarde desta terça-feira (18/05), acertando a rescisão do contrato que terminaria no próximo dia 02 de agosto.

Descoberto pelo Gigante da Colina em 2005, Henrique se formou na base cruzmaltina e foi promovido aos profissionais em 2013. Em oito temporadas pela equipe principal, o lateral disputou 192 partidas, deu 11 assistências, marcou um gol e conquistou cinco títulos, incluindo os Estaduais de 2015 e 2016.

Henrique se despede de São Januário como o segundo jogador oriundo da base que mais entrou em campo no Século 21 – ficando atrás apenas de Morais, com 193 partidas. Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Henrique por ter honrado a camisa cruzmaltina durante 16 anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte, Cria!"