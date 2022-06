Vasco e Grêmio empatam em São Januário pela Série B do Brasileirão

Vasco e Grêmio se enfrentaram na noite desta quinta-feira (2) pela 10ª rodada da Serie B do Brasileirão. Ambos os times lutaram bastante em São Januário, no Rio de Janeiro, mas o jogo terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o cruzmaltino chegou a 18 pontos e segue na segunda colocação. Já o Grêmio está com quatro pontos a menos e fora do G-4.

A primeira chance do jogo foi aos 11 minutos, quando Figueiredo cruzou rasteiro e Nene deu uma rara chapada com o pé direito. O goleiro espalmou para fora. O Grêmio respondeu aos 17, quando Thiago Santos tabelou com Diego Souza e chutou com perigo para Thiago Rodrigues. O relógio marcava 23 minutos de jogo quando Nene achou Edimar. O lateral achou Gabriel Pec enrtando também pela esquerda, mas a finalização foi para fora.

O primeiro tempo, a partir de então, teve mais confusões, entradas duras, ameaças cruzadas e cabeças encostando com cabeças. Clima bélico, parecia Copa Libertadores. Gabriel Teixeira até gerou perigo, aos 25. Nada mais de bola.

Já na segunda etapa, com cinco minutos, o mesmo Gabriel Teixeira fintou Gabriel Dias e quase abriu o placar. O goleiro cruz-maltino defendeu. O Vasco até tinha vantagem pelo jogo aéreo, mas não conseguia ter volume ofensivo. A melhor chance cruz-maltina surgiu aos 33, quando o Grêmio errou na saída de bola e Raniel deu de calcanhar para Pec. A finalização novamente foi para fora.

O jogo era pobre. E com as marcações prevalecendo quase sempre, as chances foram cada vez mais escassas: aos 40, Palacios chutou muito forte. A bola explodiu em Brenno. Já nos acréscimos, o meia chileno recebeu na área, fez grande jogada, mas a bola parou no travessão.