Uruguai x Nicarágua: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/06)

As seleções Uruguai x Nicarágua disputam nesta quarta-feira (14/06) um jogo amistoso. A partida será realizada às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Uruguai x Nicarágua ao vivo?

A partida Uruguai x Nicarágua pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como Uruguai x Nicarágua chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo 2022, Uruguai ficou em 3° lugar no Grupo H com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 2 gols marcados e 2 gols sofridos. Em 2023, o time empatou com o Japão por 1 a 1 e venceu Coreia do Sul por 2 a 1.

Já a Nicarágua liderou o Grupo C da Liga das Nações da Concacaf com 4 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Prováveis escalações

Uruguai: Rochet; Varela, Facundo González, Mauricio Lemos e Matías Viña; Fabrício Díaz, Emi Martínez e Carballo; Pellistri, Rossi e Luciano Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Nicarágua: Alyer López; Quijano, Reyes. Fletes e Acevedo; Serapio, Medina e Motes; Talavera, Bancy Hernández e Barrera. Técnico: Marco Antonio Figueroa.

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Nicarágua

Amistoso Internacional

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 14 de junho de 2023, 20h30