Univ de Chile x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/04) pela Libertadores

Universidad de Chile x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (02/04), a primeira rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Univ de Chile x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (RJ) e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Universidad de Chile venceu Unión La Calera por 1 a 0, perdeu para Cobresal por 2 a 1, empatou com Audax Italiano por 1 a 1, venceu Santiago Morning por 3 a 0 e perdeu para o Everton-Chi por 2 a 0.

Já o Botafogo passou por um empate de 1 a 1 com o Boavista, uma derrota de 1 a 0 para o Vasco, um empate sem gols com o Palmeiras e dois empates de 2 a 0 com o Racing, pela Recopa Sul-Americana.

VEJA MAIS

Univ. de Chile x Botafogo: prováveis escalações

Universidad: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santiago Rodríguez (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Botafogo: Castellón; Ramírez, Calderón e Zaldivia; Hormazábal, Marcelo Díaz, Aránguiz e Sepúlveda; Altamirano; Di Yorio e Leandro Fernández. Técnico: Gustavo Álvarez.

FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile x Botafogo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago

Data/Horário: 02 de abril de 2025, 21h30