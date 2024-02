Um dia após a demissão de Mano Menezes, Corinthians encaminha contratação de António Oliveira

O Corinthians anunciou na noite desta terça-feira (6) a contratação de novo treinador para a temporada 2024. Trata-se de António Oliveira, atualmente no Cuiabá. A informação foi divulgada pelo UOL.

O acordo entre o clube paulista e o treinador português foi concluído hoje, restando apenas o pagamento da multa de cerca de R$ 1 milhão para que ele possa assinar um contrato válido até o final desta temporada.

Com 41 anos, António Oliveira é um dos técnicos mais jovens da Série A do Brasileirão. Ele chegou ao Brasil para integrar a comissão técnica de Jesualdo Ferreira no Santos, em 2019, e depois assumiu como treinador efetivo no Athletico Paranaense, Coritiba e, por último, no Cuiabá. Em seu último trabalho, pelo time do Centro-Oeste, foram 51 jogos no total, com 22 vitórias.

O Corinthians está sem treinador desde segunda-feira (5), quando anunciou a demissão de Mano Menezes após a derrota por 3 a 1 para o Novorizontino no Paulistão. O clube chegou a considerar Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo, para o cargo, mas esbarrou nas regras do Campeonato Paulista. Além disso, só poderá contratar um novo treinador após pagar a multa rescisória de Mano.