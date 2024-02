Mano Menezes é demitido do Corinthians nesta segunda-feira (5), após quarta derrota seguida

Após a derrota em casa por 3 a 1, para o Novorizontino no último domingo (5), o técnico Mano Menezes não deve mais continuar no comando do Corinthians. Foi a quarta derrota consecutiva do Timão em 2024 em apenas cinco jogos disputados.

Depois do jogo contra o Novorizontino, o presidente do Corinthians bancou a permanência do treinador dizendo que ele tem contrato até 2025. Porém, nesta segunda-feira (5) os planos mudaram e decidiram pela interrupção do trabalho de Mano Menezes.

O técnico tem contrato com o Corinthians até 2025. Para rescindir com Mano Menezes, o clube paulista terá que arcar com todos os salários do treinador até o fim do contrato.

Mano Menezes termina sua terceira passagem no clube com 20 jogos, sendo: 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, sendo um aproveitamento de apenas 38%. Márcio Zanardi, do São Bernardo-SP, surge como favorito para substituir o treinador. Porém, de acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, um técnico não pode comandar duas equipes na mesma edição da competição.

O Corinthians disputou 5 jogos no ano de 2024, e venceu apenas o jogo de estreia no Campeonato Paulista. A partir de então, o Timão amarga uma sequência de 4 derrotas consecutivas. Se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians seria um dos rebaixados junto com o lanterna da classificação geral Santo André.

Na próxima rodada, o Timão tem o clássico contra o Santos pela frente. O Peixe é o líder geral do Campeonato Paulista e tem o melhor ataque da competição com 8 gols marcados.