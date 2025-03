Um ano e meio após acidente, Lukinhas segue em lenta recuperação à espera do retorno aos gramados

Aos 27 anos, dono de uma carreira promissora, com passagem pelos grandes clubes do Pará, Lukinhas vivia um dos seus melhores momentos como jogador de futebol. Atuava pela Tuna Luso, com contrato renovado e planos traçados para a temporada de 2024. Mas a vida do atleta mudou drasticamente a partir de um acidente de moto, em agosto de 2023, que interrompeu da noite para o dia a trajetória dele nas quatro linhas. Hoje, os dias do atleta se resumem a tratamentos, com a esperança de um dia retornar à atividade que o faz feliz.

"Me sentia no meu melhor momento, tanto psicologicamente quanto fisicamente", relembra Lukinhas. "Estava na Tuna Luso, onde tínhamos acabado de sair do Brasileiro Série D, e já tinha renovado meu contrato para 2024."

A rotina do jogador passou a ser outra. Em vez de treinos, consultas médicas. No lugar dos gramados, salas de fisioterapia. "O processo tem sido bem difícil e doloroso. É uma mudança radical na minha vida. Um turbilhão de pensamentos onde só o tempo pode me dar respostas", desabafa.

Nos primeiros meses, Lukinhas recebeu apoio do clube. Mas, após ser encaminhado ao INSS, a assistência diminuiu. Desde então, a recuperação tem sido um desafio diário, tanto físico quanto financeiro. "Quem continua me ajudando da forma que pode são Éder e Vinícius", conta, citando os executivos da Tuna Luso. "Mas estou passando por uma dificuldade tremenda”, explica.

Lukinhs leva uma rotina pesada de recuperação. (Divulgação)

Ainda que a situação não esteja positiva, o jogador mantém a esperança. Ele compartilha sua rotina nas redes sociais, mostrando os avanços e as dificuldades do tratamento. Seu objetivo é claro: voltar a ter uma vida normal, sem depender de ninguém. "Tive fraturas e rompimentos graves, fiz 10 cirurgias na perna e uma no braço. Hoje me sinto melhor a cada dia, mas ainda falta muito para que eu possa pensar na minha volta aos gramados."

Ajuda

Sem poder trabalhar e com gastos elevados com remédios e fisioterapia, Lukinhas recorreu a uma solução solidária: uma rifa virtual. Com camisas doadas por amigos do futebol, ele busca arrecadar fundos para continuar o tratamento.

"A rifa que estou fazendo é para tentar arcar com os gastos da minha recuperação. Estou com dificuldade em manter tudo. Tenho ajuda de algumas pessoas. Yago me doou uma camisa dele, Nicolas e Juninho também, e outras camisas são de times que já atuei no Pará."

Rifa criada para ajudar nos custos de tratamento do atleta. (Divulgação)

As despesas são pesadas. Apenas com fisioterapia, Lukinhas gasta R$ 900 por mês. Os medicamentos, essenciais para aliviar a dor e auxiliar na recuperação, ultrapassam R$ 700 mensais. O transporte diário até a fisioterapia também pesa no orçamento, sem contar os custos com a casa, esposa e filha. "Gasto muito e sem besteira. Só necessidade. Inclusive, cortei todos os meus luxos", afirma.

Para comprar a rifa, clique aqui.

Por isso, cada contribuição faz a diferença. Para participar da rifa e ajudar Lukinhas a seguir sua batalha pela recuperação, basta acessar o link abaixo e adquirir um número. O valor é de apenas R$ 10,00, mas para o jogador, cada gesto de apoio vale muito mais.