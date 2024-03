Ucrânia x Islândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/03) pela Eurocopa

Ucrânia x Islândia disputam hoje, terça-feira (26/03), a repescagem das eliminatórias da Eurocopa. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ucrânia x Islândia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a Ucrânia foi a 3° colocada do Grupo C com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Na sua primeira partida pela repescagem, a Ucrânia venceu a Bósnia por 2 a 0.

Já a Islândia ficou em 4° lugar no Grupo J e somou 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 17 gols marcados e 16 gols sofridos. A Islândia então goleou Israel por 4 a 1.

Ucrânia x Islândia: prováveis escalações

Ucrânia: Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

Islândia: Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Willumsson; Gudmundsson, Oskarsson.

FICHA TÉCNICA

Ucrânia x Islândia

Eurocopa

Local: Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia

Data/Horário: 26 de março de 2024, 16h45