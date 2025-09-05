Ucrânia x França: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas eliminatórias da Copa

Ucrânia x França disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ucrânia x França ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo D ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Ucrânia venceu a Albânia por 2 a 1, superou a Bélgica por 3 a 1, perdeu para essa mesma equipe por 3 a 0, foi goleada pelo Canadá por 4 a 2 e venceu a Nova Zelândia por 2 a 1.

Já a França passou por uma vitória de 3 a 1 sobre a Itália, uma derrota de 2 a 0 para a Croácia, uma vitória de mesmo placar para a mesma equipe, uma derrota de 5 a 4 para a Espanha e uma vitória de 2 a 0 sobre a Alemanha.

Ucrânia x França: prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Kaliuzhny, Zinchenko, Tsygankov, Shaparenko e Sudakov; Dovbyk Técnico: Serhiy Rebrov.

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Thuram, Mbappé e Dembélé Técnico: Didier Deschamps.

FICHA TÉCNICA

Ucrânia x França

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45