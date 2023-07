Twente x Hammarby: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (27/07) pela Conference League

As equipes Twente x Hammarby disputam nesta quinta-feira (27/07) uma partida válida pela segunda pré-eliminatória da Conference League. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio De Grolsch Veste, em Enschede, nos Países Baixos. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Twente x Hammarby ao vivo?

A partida Twente x Hammarby não será transmitido ao vivo para o Brasil.

Como Twente x Hammarby chegam para o jogo?

O Twente chega para o confronto com duas vitórias e um empate na pré-temporada europeia. A equipe marcou 12 gols e sofreu apenas cinco. Na última temporada do Campeonato Holândes, terminou na 5ª colocação, com 18 vitórias, 10 empates e 6 derrotas.

Já o Hammarby chega para a partida após 3 vitórias e 2 derrotas no Campeonato Sueco. A equipe ocupa a 9ª posição na competição, com 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

Prováveis Escalações

Twente: Lars Unnerstall , Joshua Brenet, Robin Propper, Julio Pleguezuelo, Gijs Smal, Wout Brama, Michel Vlap, Ramiz Zerrouki, Václav Cerny, Virgil Misidjan, Manfred Ugalde. Técnico: Joseph Oosting.

Hammarby: Oliver Dovin, Edvin Kurtulus, Simon Strand, Joel Nilsson, Shaquille Pinas, Markus Karlsson, Fredrik Hammar, Nahir Besara, Alper Demirol, Viktor Djukanovic, Jusef Erabi. Técnico: Martí Cifuentes.

FICHA TÉCNICA

Twente x Hammarby

Conference League

Local: Estádio De Grolsch Veste, em Enschede, nos Países Baixos

Data/Horário: 27 de julho de 2023, 15h