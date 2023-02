Twente x Ajax: qual o horário e as escalações do jogo de hoje (09/02) pela Copa da Holanda

As equipes Twente x Ajax disputam nesta quinta-feira (09/02) as oitavas de final da Copa da Holanda. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio De Grolsch Veste, em Enschede, Países Baixos. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Twente x Ajax?

A partida Twente x Ajax não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Twente x Ajax​​​ chegam para o jogo?

Twente estreou na segunda rodada da Copa KNVB com uma vitória de 3 a 1 sobre Telstar. Já Ajax iniciou na mesma etapa com uma vitória de 2 a 0 contra Den Bosch.

Prováveis Escalações

Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Vlap, Kjolo; Cerny, Wolfswinkel, Misidjan.

Ajax: Rulli; Rensch, Alvarez, Timber, Wijndal; Klaasen, Taylor, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn.

FICHA TÉCNICA

Twente x Ajax

Copa KNVB

Local: Estádio De Grolsch Veste, em Enschede, Países Baixos

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2023, 14h45