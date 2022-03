Tuna Luso realiza treino tático no Souza e aguarda adversário pela Copa do Brasil

De olho na sequência do Campeonato Paraense, a Tuna Luso realizou um trabalho tático na manhã deste sábado, no gramado do estádio do Souza, em Belém. Os lusos aguardam o reinício do certame, onde já tem compromisso pelo quadrangular decisivo, contra o Bragantino, ainda sem data definida.

O técnico Emerson Almeida contou com todos os atletas do elenco. Sem baixas, o comandante fez alguns testes, que visam melhorar o aproveitamento do time, após a classificação para a fase final vir na última rodada. A Tuna terminou a primeira fase na liderança do grupo B, com 11 pontos, em uma campanha de três vitórias, três derrotas e dois empates.

Além do Parazão, a Tuna Luso se prepara para o confronto contra a equipe do Ceará, no próximo dia 15, às 21h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo critério da competição, não há vantagem do empate para os mandantes. Sendo assim, em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis. Caso vença, a Tuna avança para a terceira fase e embolsa uma premiação de R$ 1.900.000