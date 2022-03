Tuna lança nova camisa e cor gera dúvidas na torcida: ‘Igual a do Leão’

A Tuna Luso lançou a nova camisa do clube nesta terça-feira (29). A “Gloriosa”, como foi chamada, é preta, com os detalhes em dourado, escudo em 4D e com relevo texturizado. Além disso, no lado direito, há o símbolo da Águia do Souza, que foi confeccionado com garrafa pet.

Nas redes sociais, enquanto alguns torcedores gostaram do novo uniforme, muitos ficaram confusos quanto a cor da camisa, que nas fotos parece ser azul, e chegaram a comparar com o uniforme do Remo.

Veja os comentários:

comentárioscamisadatuna Divulgação/Facebook Divulgação/Facebook Divulgação / Facebook

A nova camisa custa R$ 179,90 e pode ser adquirida na loja oficial da Tuna.