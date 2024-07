Trinta anos do Tetra: Como foi a campanha do Brasil na Copa de 1994

A Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, foi um marco histórico para o futebol brasileiro, que havia passado 24 anos sem conquistar o título. Sob a liderança do técnico Carlos Alberto Parreira, a Seleção Brasileira iniciou sua trajetória rumo ao tetracampeonato, apresentando um futebol envolvente e determinado.

O Brasil foi sorteado no Grupo B, ao lado de Camarões, Rússia e Suécia. A estreia foi contra a Rússia, no dia 20 de junho de 1994, em um jogo realizado em Stanford Stadium, na Califórnia. Com uma performance sólida, a Seleção venceu por 2 a 0, com gols de Raí e Romário.

Na segunda partida, realizada em 24 de junho, o Brasil enfrentou Camarões. A Seleção continuou a sua trajetória vitoriosa, vencendo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Romário, Bebeto e Márcio Santos.

A última partida da fase de grupos ocorreu no dia 28 de junho, contra a Suécia. Em um jogo equilibrado, o Brasil empatou por 1 a 1. Romário fez o gol brasileiro, enquanto Andersson marcou para os suecos. Apesar do tropeço, a Seleção avançou à segunda fase como a primeira do grupo.

Oitavas de final

Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou os Estados Unidos, anfitriões da competição, em um jogo realizado em Stanford. O jogo, realizado em 4 de julho, dia da independência americana, terminou com uma vitória brasileira por 1 a 0, com um gol de Bebeto.

Quartas de final

As quartas de final trouxeram um desafio mais complicado: o Brasil enfrentou a Holanda. O jogo, realizado em 9 de julho, foi marcado por um primeiro tempo equilibrado, mas a Seleção Brasileira se destacou na segunda etapa, vencendo por 3 a 2. Romário e Bebeto abriram o placar para o Brasil. Bergkamp e Winter empataram para a Holanda, mas Branco, no final, deu a vitória à Seleção.

Semifinais

Na semifinal, o Brasil encarou a Suécia novamente, em uma partida realizada em 13 de julho. O jogo foi tenso, mas o Brasil se impôs, vencendo por 1 a 0 com um gol de Romário. A defesa foi exemplar, e Taffarel, o goleiro, fez defesas importantes que garantiram a vitória e a vaga na final.

Final

A final aconteceu no dia 17 de julho, no Rose Bowl, em Pasadena, contra a Itália. O jogo foi um verdadeiro duelo, com ambas as equipes se defendendo bem e criando poucas oportunidades. O empate em 0 a 0 levou a decisão para os pênaltis, um momento de extrema tensão para os jogadores e torcedores.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Taffarel se destacou ao defender duas cobranças, garantindo a vitória do Brasil por 3 a 2. Romário, Bebeto e Dunga converteram suas penalidades, selando o tetracampeonato para o Brasil.