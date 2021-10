Torneio society de futebol feminino reúne oito equipes em arena do Jurunas, em Belém

Belém recebe na manhã deste domingo (3) o primeiro torneio de futebol society feminino. A programação começa a partir das 10h, em uma arena no bairro do Jurunas. Ao todo, oito equipes disputam o título da competição.

O projeto foi idealizado por cinco mulheres com amor em comum: o futebol. Chamado de SportCup, a iniciativa das organizadoras tem o intuito de reunir mulheres que apaixonadas pelo esporte e que trabalhem com a modalidade esportiva.

Segundo Luciene Franco, uma das idealizadoras do projeto, o SportCup procura engajar o público feminino e LGBTQIA+ ao redor da prática esportiva.

“Com um olhar voltado para as demandas sociais, o projeto também quer dar visibilidade ao esporte amador, como é a modalidade do futebol society. Mais que um torneio, o evento busca preparar um palco central para que a mulher seja mais atuante no mundo do esporte".

Segundo a organização do evento, o torneio terá uma grande equipe de apoio, formada unicamente por mulheres. A intenção é que todas as atletas tenham um suporte no decorrer do torneio.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Caio Maia, repórter do Núcleo de Esportes)