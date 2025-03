Em Belém, torcida organizada do Corinthians veta entrada de mulheres com 'roupas curtas'; entenda

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras acontece nesta quinta-feira (27). A bola rola às 21h35, na Neo Química Arena, distante mais de 2.800 km de Belém. Mas uma torcida organizada da capital paraense, chamou atenção ao proibir mulheres de entrar no local vestindo croppeds ou roupas curtas. Veja a 'convocação' feita nas redes sociais da organizada do clube paulista:

Torcida Organizada do Corinthians veta entrada de mulheres com roupas curtas em Belém (Reprodução / Instagram @fielbelem.pa)

Nos comentários da publicação da torcida do clube paulistano, uma pessoa chegou a comentar: "Vdd meu irmão. Aqui não é a Disneylândia. A torcida tem compromisso de ser um ambiente para todos. E todos têm que ter respeito. Casa do Corinthiano para os Corinthianos. Quem não gosta é só não encostar".

Em outra publicação, a "Fiel Belém" diz: "Você pode ser o que for da porta pra fora, na sua casa ou no seu trabalho, corre e etc... Daqui pra dentro é do nosso jeito e no nosso ritmo!" (sic), afirmou