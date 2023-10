Torcedores morrem em ataque terrorista e partida entre Bélgica x Suécia é suspensa; vídeo

A partida entre Bélgica e Suécia, válida pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi interrompida no intervalo por motivos de segurança. Do lado de fora do estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, dois torcedores suecos foram baleados e morreram. Segundo relatos da mídia europeia, atletas de ambas as equipes optaram por não retomar a disputa no segundo tempo ao tomar conhecimento do incidente.

No momento da suspensão, o placar do jogo estava empatado em 1 a 1. Importante mencionar que a Bélgica já assegurou sua vaga na Eurocopa, enquanto a Suécia, que ocupa a terceira posição no Grupo F, não possui mais chances de garantir uma das duas vagas disponíveis na chave.

A polícia aconselhou os torcedores suecos presentes no estádio a permanecerem no local e aguardarem orientações adicionais para sua saída, visando garantir a segurança.

Em uma declaração oficial, a UEFA confirmou a suspensão do confronto e prometeu divulgar novas informações em momento oportuno.

"Ao ocorrer um possível ataque terrorista em Bruxelas nesta noite, foi decidido, após consulta às duas equipes e às autoridades policiais locais, suspender a partida das Eliminatórias para a Euro 2024 entre Bélgica e Suécia. Atualizações adicionais serão fornecidas em momento apropriado", declarou a entidade.

Um indivíduo associado ao Estado Islâmico assume a autoria dos disparos, conforme divulgado em um vídeo nas redes sociais. O homem, identificado como Abdesalem Al Guiliani, reivindicou a autoria do ataque, alegando ter atingido três pessoas, em contraste com o relato da polícia belga, que confirma duas vítimas.

A relação do homicídio com o Estado Islâmico levou a Bélgica a elevar seu nível de alerta máximo em relação ao terrorismo, conforme informou a agência Reuters.

O Primeiro-Ministro da Bélgica, Alexander de Croo, também expressou suas condolências nas redes sociais e confirmou que as vítimas são cidadãos suecos:

"Acabei de oferecer ao Primeiro-Ministro da Suécia minhas sinceras condolências após o angustiante ataque desta noite contra cidadãos suecos em Bruxelas. Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos que perderam seus entes queridos. Como parceiros próximos, a luta contra o terrorismo é uma só", afirmou o Primeiro-Ministro belga.