Torcedores do Paysandu invadem perfil de Uchôa; chamam de 'Judas' e desejam que quebre a perna

O volante Anderson Uchôa, que estreou com a camisa do Remo na vitória por 4 x 1 diante do Gavião Kyikatejê, ainda vive momentos de mágoa por parte do torcedor do Paysandu, clube que defendeu nas últimas duas temporadas. Vários torcedores do Papão invadiram o perfil do atleta no Instagram e chamaram de “judas”, mercenário” e de “ingrato”, por ter trocado o Payandu pelo clube azulino. Outros foram além e desejaram que ele se machuque.

A torcida bicolor ainda não superou a saída do volante sergipano de 30 anos. Na publicação, Uchôa recebeu vários comentários de apoio dos torcedores remistas, porém os bicolores não pouparam o atleta.

Leia alguns comentários:

“A conta virá. Deus castiga, ingrato”

“Mercenário”

“Nunca vi Judas se dar bem. Quem planta colhe”

“O rompimento do ligamento de joelho vem”

“Nem para quebrar a perna”

“Espero que fique sete meses lesionado”

Uchôa realizou 45 partidas com a camisa do Paysandu e marcou três gols, um deles foi do título do Parazão em 2020, contra o Remo, no último minuto de jogo.