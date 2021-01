Torcedores do Flamengo invadem perfil de Marcelo Gallardo e pedem contratação do treinador

Os torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais do treinador argentino Marcelo Gallardo, nesta quinta-feira, após a desclassificação do River Plate na semifinal da Copa Libertadores. Sonhando com a contratação do técnico do time de Buenos Aires, os internautas pediram que Gallardo assuma o comando do Rubro-Negro ainda em 2021.+ Octa ainda é real? Confira os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão

- Vem ser feliz no Flamengo - escreveu um dos torcedores no Instagram.

A postagem escolhida pelos internautas flamenguistas foi feita após a vitória do River contra o Palmeiras - que ficou marcada pela desqualificação do time -, nesta terça. Aos 44 anos, o ex-jogador venceu duas Libertadores como treinador e está na equipe desde 2014.

Insatisfeitos com Rogério Ceni, atual treinador do Flamengo, outros torcedores usaram o Twitter para exaltar o argentino campeão e voltaram a pedir que Gallardo assine com o Flamengo para buscar a terceira taça continental do Mengão. No ano passado, depois da saída de Jorge Jesus, o nome dele já havia sido ventilado entre os apaixonados pelo time da Gávea.

Confira a repercussão abaixo:

Já pensou gallardo com aquele blazer preto em Bangu 50 graus no campeonato da taça rio https://t.co/uy45lvSfnV — flamengo shitpost (@flamengoposting) January 14, 2021

@Flamengo 3 nomes Gallardo Borre e De Lá Cruz só isso — Marquin do 7 🤴🏼 (@marcusgerardi) January 14, 2021