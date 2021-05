Torcedora do Náutico volta a provocar vizinhos na varanda após título estadual; veja os vídeos

O Náutico bateu o Sport nos pênaltis para levantar a taça de campeão do Campeonato Pernambucano 2021 e quem pôde comemorar com um gostinho especial foi a folclórica torcedora Dona Edna. A fanática do Timbu voltou para a varanda onde protagonizou uma discussão com seus vizinhos, torcedores do Sport, no primeiro jogo da final mas, desta vez, foi para comemorar o título do Náutico.

Depois do gol de Kieza na disputa de pênaltis que selou o título ao Náutico, Dona Edna correu para a varanda, onde comemorou gritando e cantando o hino do clube com sua família. Nas redes sociais oficiais do time, o Timbu também brincou com a torcedora dizendo: "Como está Dona Edna agora?"

Veja abaixo os vídeos da comemoração de Dona Edna.

“O mundo gira, o mundo é uma bola” já dizia Musa do Calypso! 😂 Hoje foi o dia de dona Edna devolver a resenha contra os vizinhos rubro-negros. Quem riu por último riu melhor mesmo! Kkkkk Vídeo Instagram: @andreaneacarvalho pic.twitter.com/HLlpxDcHqT — Recife Ordinário (@recifeordinario) May 23, 2021