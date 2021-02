Top 4: confira lances em que Paysandu e Remo foram prejudicados pela arbitragem

Não é simplório fazer futebol no Pará. Apesar do amor do torcedor, o mercado do futebol local tem uma série de particularidades que tornam difícil a missão de se tornar bem-sucedido.

Uma das questões frequentemente debatidas é a interferência da arbitragem, em geral, classificada como má intencionada. Se, de fato, são, é difícil provar. No entanto, a reportagem listou quatro momentos recentes em que Paysandu e Clube do Remo são prejudicados por marcação, no mínimo, polêmicas. A sensação é que na dúvida sempre se marca para o lado do oponente.

O assunto voltou à tona após o Paysandu observar um gol ilegal do Manaus, sendo que a bola não ultrapassou a linha. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, não crê em erro intencional. Acho que é a má qualidade da arbitragem que é escolhida pra atuar aqui! Quero não acreditar que é sempre má fe"

No momento, o time mais prejudicado, avaliando as questões financeiras, foi o Papão, eliminado da Série C de 2019 após uma marcação equivocada e inesquecível (negativamente) para o torcedor bicolor. Contudo, o Remo também já sofreu e, na gestão atual, já fez manifestações, inclusive, para a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em tom de revolta. Lembre!

Paysandu

1 - Série C de 2019

O Paysandu vencia o Náutico e obtinha, até então, o sonhado acesso à Série B do Brasileirão. No entanto, o árbitro Leandro Vuaden viu pênalti em lance absolutamente normal dentro da grande área bicolor. O time de Recife empatou o jogo e eliminou os bicolores por meio de pênaltis.

2 - Copa Verde de 2020

O Papão vencia o Manaus por 1 a 0. Em um lance de fora da área, porém, o meia Jackie Chan acertou um chute no travessão e a bola claramente bate fora do gol de Paulo Ricardo. O bandeirinha que validou o gol foi Paulo Cesar Ferreira de Almeida, de Goiás, com a anuência do árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, também de Goiás

Remo

Série C 2020

No primeiro jogo do quadrangular final da Série C, o Remo se sentiu prejudicado e enviou até ofício destinado à CBF, alegando infelicidade do árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim ao anular um gol azulino. A partida terminou 0 a 0. No lance, também esteve envolvido o assistente Brigida Cirilo Ferreira. Relembre o caso.

Copa Verde 2019

Remo e Paysandu empataram o primeiro jogo das semifinais. Foi um jogo equilibrado, mas que teve um momento questionado pelo Remo. As imagens mostraram que a bola bate na mão do lateral bicolor Bruno Collaço. O árbitro era o paraense Dewson Fernando de Freitas. Relembre o caso!