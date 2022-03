Tite 'poupa' trio do Flamengo em convocação da Seleção para jogos contra Chile e Bolívia; veja

Nesta sexta-feira o técnico Tite convocou 25 jogadores para a Seleção Brasileira visando mais duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Qatar. Nesta lista, o treinador deixou de fora vários nomes que atuam no futebol brasileiro. As exceções foram o goleiro Weverton, do Palmeiras, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Dos que ficaram de fora, maior destaque para o trio do Flamengo formado pelo meia Everton Ribeiro e os atacantes Gabigol e Pedro, além do meia palmeirense Raphael Veiga. Em compensação, estão de volta Guilherme Arana, o volante Arthur (Juventus-ITA) e o atacante Richarlison (Everton-ING). Com o Brasil já garantido na Copa do Mundo, o técnico Tite inicia testes na equipe que busca o hexacampeonato mundial no Catar.

Os jogos

A Seleção Brasileira volta campo no dia 24 de março, uma quinta-feira, quando vai enfrentar o Chile. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 20h30. O outro duelo pelas Eliminatórias da Copa será contra a Bolívia, no dia 29, no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3.6 km de La Paz.

Os convocados