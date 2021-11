Tite pede paciência com Vinícius Júnior e fala em 'resgatar' o melhor de Coutinho na Seleção

O técnico Tite afirmou que o momento é de ter paciência para que o futebol de Vinícius Júnior cresça com a camisa da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (10), o comandante canarinho destacou que é necessário orientar ao máximo para que o atacante mostre o mesmo futebol que joga no Real Madrid.

- Tendo paciência e compreensão do jovem, do tempo que ele possa ter para afirmação dentro da Seleção, criar um ambiente receptivo para que ele possa ter esse desenvolvimento. Me parece que ele passou um tempo de adaptação no Real bastante grande, e que foi dando aos poucos a ele essa maturidade que ele possa desenvolver e chegar no estágio que está. Também na Seleção é assim, a gente tem que ter consciência da preparação do atleta. Nós também servimos para fomentar, consolidar, reafirmar, orientar, evoluir. É o nosso processo - declarou.

Outro desafio é moldar o estilo de Vinícius Júnior ao da equipe canarinha. Segundo Tite, a Seleção joga de uma forma diferente do Real Madrid

- O Real trabalha num tripé no meio de campo, que sustenta o lado esquerdo, deixando ele numa posição de penúltimo atacante, às vezes até o último, quando o Benzema vem um pouco mais. Nós não usamos mais esse tripé. Então, ele vai ter só a função de ataque, de ser jogador agressivo, ter toda essa liberdade. E ter uma compactação defensiva, setorizada, numa segunda linha de quatro, que ele vem - afirmou.

César Sampaio complementou. O auxiliar técnico disse que fica feliz em ver a evolução de Vini Jr e destacou que o papel da comissão é deixar os jogadores confortáveis para buscarem espaço na Seleção.

- Vinícius é o mais novo entre os convocados. Pelos números e performance a gente deposita uma responsabilidade nele, que é um jogador que está em construção. Eu fico feliz pelo que tenho visto, as respostas dele em campo. Essa evolução passa por todo esse processo e nós estamos aqui para também dessa forma deixá-los confortáveis. Um dia eu tive o processo também, de buscar o meu espaço na Seleção, e a gente sabe como é cada um e que cada um funciona de uma forma. Não podemos mudar a Seleção, mas adaptar para que todos possam, dentro de campo, fazer por merecer o espaço que tiveram aqui - disse.

Tite também fez uma projeção em relação a Coutinho, que retorna à Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Ele explicou que o jogador tem uma função de articulação em campo e vai trabalhar para tirar o melhor dele.

- A posição-função do Couto é qualquer um dos lados, mas não na função do Gabriel Jesus, de atacar espaço, mas sendo articulador, na função do Paquetá, do Everton Ribeiro, de jogador que tem uma penúltima bola do arco para ser flecha na frente. Vamos tirar dele o melhor, pelo lado ou por dentro, sendo o homem que vai buscar para vir buscar a bola pelo lado - garantiu o técnico, assegurando também qual é a sua meta.

- O Couto, vou repetir o que foi veiculado por vocês, de uma declaração do técnico anterior, auxiliar do Barcelona, que tem que trabalhar para resgatar o Couto, porque não se discute talento, Jorge Aragão já dizia. Ele tem talento e a gente precisa retomar o processo de grande jogador que ele é - disse.