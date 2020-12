Time da Série D dispensa técnico ex-Remo e atacante com passagens na dupla Re-Pa

O Moto Club-MA, tradicional equipe do Maranhão (MA) e que disputa a Série D, vive uma crise financeira terrível. O clube rubro-negro está com salários atrasados e dispensou nesta terça-feira (8) o técnico Léo Goiano, ex-Remo, além do atacante Leandro Cearense, que passou pela dupla Re-Pa.

O clube maranhense utilizou seu perfil no Twitter para divulgar os desligamentos do treinador e do atacante.

“O Moto Clube informa que o técnico Léo Goiano foi desligado do time e não comanda mais o elenco rubro-negro. O técnico deixa o Moto em uma situação de mata-mata e agradecemos muito a sua passagem e profissionalismo durante os meses em que esteve conosco.

Depois de uma conversa tranquila entre diretoria e comissão técnica a decisão foi tomada. Quem comandará o Moto Club no jogo de volta contra o Fast-AM será Fábio Nogueira, de forma interina.

Agradecemos o empenho do atacante Leandro Cearense durante o tempo que esteve conosco, mas o jogador não faz mais parte do elenco rubro-negro para a sequência da Série D. Desejamos boa sorte ao atleta”

Cearense fez sete partidas com a camisa do Moto e marcou um gol. A equipe maranhense está na segunda fase da Série D. No primeiro jogo do mata-mata contra o Fast a partida terminou empatada em 2 a 2, com um golaço do paraense Flamel. Além do meia Flame, os zagueiros paraense Darlan e Martony e o atacante Sílvio fazem parte do elenco.