Tigre x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/11) pelo Argentino

Tigre x Defensa y Justicia disputam hoje, segunda-feira (11/11), a 22° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 18h45 (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 18h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Tigre é o 18° colocado da segunda fase do Campeonato Argentino e soma 6 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Defensa y Justicia ocupa a 25° posição com 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Tigre x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Tigre: Zenobio; Garay, Nardelli, Paz e Banegas; Armoa, González, Cardozo e Galván; Maroni e Ferreyra. Técnico: Sebastián Domínguez.

Defensa y Justicia: Bologna; Rúbio, Ferreira, Aguilera e Soto; Gutiérrez e Pérez; López, Molinas e Bogarín; Osorio. Técnico: Pablo de Muner.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Defensa y Justicia

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina

Data/Horário: 11 de novembro de 2024, 18h45