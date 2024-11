Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/11) pelo Campeonato Argentino

Lanús x Platense disputam hoje, segunda-feira (11/11), a 22° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começa às 18h45 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Platense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 18h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Platense é o 14° colocado da segunda fase do Campeonato Argentino com 7 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 16 gols sofridos. O time não perde há 8 rodadas da competição.

Já o Lanús ocupa a 19° posição e acumula 6 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Lanús x Platense: prováveis escalações

Lanús: Nahuel Losada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Carlos Soler; Eduardo Salvio, Gonzalo Pérez, Felipe Peña Biafore, Lautaro Acosta; Marcelino Moreno e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

Platense: Sem informações. Técnico: Favio Orsi e Sergio Gómez.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Platense

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 11 de novembro de 2024, 18h45