Tiago Volpi começará 2022 disputando vaga com Jandrei na meta do São Paulo

A temporada 2022 vai começar e, com ela, o goleiro Tiago Volpi terá de continuar trabalhando forte se quiser seguir como titular da meta do São Paulo. Isso porque Jandrei, recém-contratado do Tricolor, é muito bem avaliado por Rogério Ceni e sua comissão técnica.

O novo arqueiro são-paulino pertencia ao Santos e disputou apenas uma partida em 2021. Na temporada anterior, entrou em campo sete vezes pelo Athletico. Em contrapartida, Volpi foi o atleta que mais atuou pelo Tricolor em 2021: 64 vezes. No entanto, Volpi oscilou de rendimento ao longo da temporada e recebeu críticas em alguns momentos.

Apesar dos momentos turbulentos que viveu no ano, Volpi chegou a ser elogiado pelo treinador há dois meses. Na ocasião, Ceni disse que "a vida do goleiro é assim" e que "críticas são normais quando sofre gols e comete uma falha". Além disso, Ceni aprovava as atuações de Volpi a reta final da competição: "Nos últimos jogos ele vem crescendo".

Por outro lado, Jandrei pretende começar bem seu ciclo pelo São Paulo, na tentativa de ganhar a posição e passar a atuar mais, coisa que não conseguiu fazer nos últimos dois anos. Trabalhar com Ceni pesou na hora de aceitar a proposta do Tricolor e, por isso, o goleiro quer aproveitar ao máximo a experiência do treinador para deslanchar na carreira.

Jandrei começou a carreira no Internacional, e depois passou por Novo Hamburgo e Atlético Tubarão antes de se destacar pela Chapecoense, onde despertou o interesse do futebol italiano: defendeu o Genoa-ITA. Logo depois, passou por Athletico e Santos.